НБУ на 12 копійок підвищив довідковий курс гривні щодо долара

Довідкове значення курсу гривні щодо долара зросло на 12 копійок – такі дані Національного банку України.

Довідковий курс 2 листопада становить 28 гривень 56 копійок, натомість у п’ятницю 30 жовтня показник дорівнював 28 гривень 44 копійки.

При цьому офіційний курс у понеділок становить 28 гривень 45 копійок, що свідчить про певне послаблення порівняно з п’ятницею – 28 гривень 43 копійок.

За даними сайту «Мінфін», на міжбанківському ринку курс гривні вранці 2 листопада становив 28,51-53 гривні, до обіду послабися до 28,59-60 гривні.