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01 Серпень 2019, Київ 11:39
Новини | Економіка

Нацбанк запустив новий сайт

НБУ запустив оновлений сайт

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Національний банк запустив новий сайт замість «старого», який був створений ще на початку 2000-х. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

«Ключові показники – інфляція, курс, облікова ставка, міжнародні резерви – доступні відразу на головній сторінці. На сайті використані нові тренди у дизайні, а сам дизайн є адаптивним. Сайт відображається на усіх пристроях. Більше уваги на сайті приділено візуалізації, зокрема є інтерактивні графіки з показниками та їхньою динамікою», – розповіли у банку про основні нововведення.

Також на сайті регулятора всі показники консолідували у розділі «Статистика.

Як зазначили у СБУ, щоб за звичним посилання відображався новий сайт, потрібно почистити кеш.

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