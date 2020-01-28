НБУ послаблює гривню ще на 11 копійок щодо долара – довідкове значення

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення 24 гривні 71 копійка за долар, це на 11 копійок більше за офіційний курс на 28 січня.

Регулятор відбиває перебіг торгів на українському міжбанківському валютному ринку, де, за даними Finance.ua, станом на 12:00 котирування сягнули 24 гривень 69–72 копійок за долар.

«НБУ не дає долару просісти навіть у моменти ситуативного перевищення пропозиції над попитом, викуповуючи валюту в резерви. Кліенти і банки сприймають це тільки як сигнал про те, що в даний момент регулятор не готовий до подальшого зміцнення нацвалюти», – вказував сайт «Мінфін» перед початком торгів 28 січня.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.