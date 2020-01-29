НБУ послабив гривню ще на 9 копійок – довідкове значення

Національний банк України встановив опівдні довідкове значення курсу 24 гривні 83 копійки за долар, це на 9 копійок більше за офіційний курс на 29 січня.

За даними Finance.ua, станом на 13:35 на українському міжбанківському валютному ринку котирування сягнули 24 гривень 84–87 копійок.

«НБУ виходив на торги з продажем долара по 24,87 гривні, чим частково стримав подальше зростання котирувань», – вказував сайт «Мінфін» станом на 12:00.

Згідно з аналізом фахівців, на валютному ринку більшість чинників нині грають проти гривні. Зокрема, погашення ОВДП попередніх випусків на 5,5 мільярда гривень частково могло піти на міжбанк для фіксації прибутку нерезидентів в іноземній валюті і додати попиту на торгах. Імпортери наприкінці місяця купують іноземну валюту для розрахунків за контрактами, натомість експортери продовжують отримувати гривню від Держказначейства у вигляді відшкодувань ПДВ, це дозволяє їм притримувати валюту. Також змінився настрій і на готівковому ринку: населення почало поступово купувати більше валюти, ніж продавати.

Національний банк України з 13 грудня 2019 року встановив облікову ставку на рівні 13,5%, знизивши її одразу на 2%. Також регулятор збільшив обсяг щоденного викупу валюти на міжбанку до 50 мільйонів доларів з попереднього рівня 30 мільйонів доларів.