НБУ посилює гривню ще на 6 копійок щодо долара

Національний банк України опівдні оприлюднив довідкове значення курсу 24 гривні 52 копійки за долар, це на 6 копійок менше за офіційний курс на 7 лютого.

Як інформує Finance.ua, на українському міжбанківському валютному ринку станом на 13:10 котирування склали 24 гривні 52–55 копійок за долар.

«Попит і пропозиція у хиткій рівновазі. НБУ не виходив на ринок. Йдуть операції по лотах до 1 мільйона доларів», – відзначають експерти сайту «Мінфін».

Регулятор уперше за багато сесій є лише спостерігачем. Наприкінці січня і на початку лютого НБУ спершу продавав долари, не дозволяючи послаблення української валюти понад 25 гривень за долар, згодом викуповував надлишок пропозиції американської валюти, опираючись надмірному зміцненню гривні. Таким чином Нацбанк позначив коридор, який бачить на найближчий час – не нижче 24,5 гривні і не вище 25 гривень за долар.

Національний банк України знизив облікову ставку на 2,5% – до 11% з 31 січня 2020 року. «Національний банк продовжує пом’якшення монетарної політики, щоб забезпечити інфляцію на рівні цілі 5% та підтримати стійке економічне зростання», – заявили в НБУ.

Наступне засідання правління Національного банку України з питань монетарної політики відбудеться 12 березня

Облікова ставка є одним із інструментів, за допомогою якого Нацбанк встановлює для комерційних банків орієнтир щодо вартості кредитів і депозитів. Опосередковано цей параметр впливає і на функціонування валютного ринку, регулюючи приплив валюти від нерезидентів.