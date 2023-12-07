НБУ стабілізує курс гривні на валютному ринку

Національний банк України опівдні 7 грудня встановив довідкове значення курсу на рівні 36 гривень 67,14 копійки за долар. Це майже на дві копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 69,06 копійки за долар.

3 жовтня курс зрушив із місця вперше з 21 липня 2022 року. Упродовж більш як 14 місяців офіційний курс утримувався на рівні 36 гривень 57 копійок за долар.

На міжбанківському валютному ринку котирування станом на 12:30 становили, за повідомленнями Finance.ua, 36 гривень 67,5–69,5 копійки за долар, це на 1,5 копійки менше від рівня закриття торгів 6 грудня.

«На торгах по долару вже досить активно. Ідуть операції по лотах до 1 мільйона доларів. Попит перевищує пропозицію», – вказали фахівці сайту «Мінфін», але наразі не уточнили, чи мають вирішальний вплив на стабілізацію котирувань валютні інтервенції НБУ.

Після відмови від фіксованого курсу валюти стрімкого знецінення гривні не відбулося, написав голова Національного банку України Андрій Пишний у фейсбуці за підсумками першого дня, коли регулятор уможливив вільніше курсоутворення.

«Гривня не здійснила «політ у космос»… А якщо врахувати, що раніше курс продажу валюти на міжбанку був близьким до 36,9 гривні за долар (офіційний курс + 1%), то вона навіть дещо зміцнилася», – написав Пишний.