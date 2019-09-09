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09 Вересень 2019, Київ 19:54
Новини | Економіка

НБУ запровадить цілодобовий режим роботи системи електронних платежів

НБУ починає запроваджувати цілодобовий режим роботи системи електронних платежів

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Національний банк України запровадить цілодобовий режим роботи системи електронних платежів, за допомогою якої переказують кошти переказують між банками. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Перехід на цілодобовий режим роботи планують здійснити у два етапи. На першому етапі СЕП працюватиме 23 години на добу, сім днів на тиждень. Не працюватиме система годину о півночі.

«Водночас буде збережено діючу технологію роботи СЕП, порядок складання бухгалтерської та статистичної звітності. Такий режим роботи СЕП пропонується запровадити у другому кварталі 2020 року», мовиться у повідомленні.

На другому етапі СЕП працюватиме у режимі 24/7. «Такий режим роботи СЕП планується реалізувати в межах робіт зі створення наступного покоління СЕП», – зазначили у НБУ.

Зараз система електронних платежів працює 12 з половиною годин на добу і лише у будні дні: з 8:30 до 19:00. У вихідні і святкові дні система не працює.

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