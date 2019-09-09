НБУ запровадить цілодобовий режим роботи системи електронних платежів

Національний банк України запровадить цілодобовий режим роботи системи електронних платежів, за допомогою якої переказують кошти переказують між банками. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Перехід на цілодобовий режим роботи планують здійснити у два етапи. На першому етапі СЕП працюватиме 23 години на добу, сім днів на тиждень. Не працюватиме система годину о півночі.

«Водночас буде збережено діючу технологію роботи СЕП, порядок складання бухгалтерської та статистичної звітності. Такий режим роботи СЕП пропонується запровадити у другому кварталі 2020 року», мовиться у повідомленні.

На другому етапі СЕП працюватиме у режимі 24/7. «Такий режим роботи СЕП планується реалізувати в межах робіт зі створення наступного покоління СЕП», – зазначили у НБУ.

Зараз система електронних платежів працює 12 з половиною годин на добу і лише у будні дні: з 8:30 до 19:00. У вихідні і святкові дні система не працює.