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15 Серпень 2019, Київ 16:38
Новини | Політика

Родини Героїв Небесної сотні проти ліквідації департаменту ГПУ, що розслідує злочини щодо Майдану

Очікується, що департамент спецрозслідувань ГПУ, який розслідує справи Майдану, трансформують у слідче управління

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Громадська організація «Родина Героїв Небесної сотні» виступила проти ліквідації частини управління спецрозслідувань Генпрокуратури та інших змін у відомстві, які стосуються розслідування злочинів проти Майдану. Про це йдеться у заяві-зверненні до президента України Володимира Зеленського та генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Родини Героїв Небесної Сотні надзвичайно обурені ліквідацією частини управління спеціальних розслідувань, переформатування відділу прокурорів і подальшими кадровими змінами, які руйнують координаційний центр розслідування злочинів проти Майдану і представництва цих справ в суді», – йдеться у заяві представників родин Героїв Небесної сотні.

Вони вважають, що зміни у структурі ГПУ можуть свідчити про «згортання розслідування справ Майдану і залишення напризволяще справ, які вже передані до суду», й закликають не допустити цього.

/**/ /**/ /**/ Керівник управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк
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Як повідомив кореспондентові Радіо Свобода керівник організації «Родина Героїв Небесної сотні» Володимир Бондарчук, близько двадцяти родин мають намір зібратись у Києві 19 серпня для зустрічі з представниками ГПУ й координації подальших дій. 20 серпня після тривалої перерви відбудеться судове засідання у справі розстрілів на Майдані 20 лютого 2014 року.

8 серпня генеральний прокурор Юрій Луценко доручив ліквідувати у структурі ГПУ відділ криміналістичного супроводження досудового розслідування та інформаційно-аналітичної роботи. Натомість має бути створене Управління організації та процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини спеціальної категорії.

Раніше речниця ГПУ Лариса Сарган повідомила, що департамент спецрозслідувань ГПУ, очолюваний Сергієм Горбатюком, який розслідує справи Майдану, буде трансформовано у слідче управління.

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