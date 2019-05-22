Долю будівництва Меморіалу Небесної сотні та музею Майдану вирішить суд

Місце, де 18-20 лютого 2014 року розстріляли беззбройних учасників Революції гідності, було обрано місцем побудови Меморіального комплексу Небесної сотні та музею Майдану. Проте, тут досі, через 5 років після розстрілу, Генеральна прокуратура проводить слідчі дії у рамках розслідування злочинів на Майдані.

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Знесений паркан, викорчувана ескалатором частина бруківки, розставлені таблички з написами: «Місце злочину», «Проводяться слідчі дії», тощо – такий вигляд має нижня частина Алеї Героїв Небесної сотні у Києві.

Між тим, 3 травня міністр культури України Євген Нищук і директор Національного музею Революції гідності Ігор Пошивайло повідомили про початок підготовчих робіт з будівництва меморіалу Небесної сотні. Тоді ж Нищук запевнив журналістів, що у нижній частині Алеї Героїв Небесної сотні слідчі експерименти закінчено, і що у Генеральній прокуратурі дозволили проведення робіт.

Але того ж дня з’ясувалося, що слідчі дії у нижній частині Алеї тривають, а бруківку зняли на тому місці, де під час Революції гідності отримав поранення один з її учасників.

Керівник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк підтвердив журналістам, що слідчі далі працюють на Алеї Небесної сотні, тож будівельні роботи неможливі до закінчення слідства.

Громадські активісти, які виступають за збереження Алеї Героїв Небесної сотні, зазначають, що будівництво Національного меморіалу та музею Майдану неможливі, допоки тривають розслідування справ Майдану і відбуваються слідчі експерименти (дії) у місці масового убивства учасників Революції гідності 18-20 лютого 2014 року.

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Після цього у комітетах Верховної Ради України народні депутати заслухали повідомлення представників ГПУ та Музею Майдану: так, Горбатюк повідомив про отримані додаткові свідчення (факти), тож необхідно проводити «додаткові слідчі дії». Терміну закінчення слідчих дій у районі Алеї героїв Небесної сотні Горбатюк не назвав.

Пошивайло назвав протиставляння Меморіалу слідству «хибним і спекулятивним», заявивши про готовність співпрацювати і з ГПУ, і з громадськістю, включаючи родини Героїв Небесної сотні.

Родини Героїв Небесної сотні: головне – закінчити розслідування й покарати винних

У Міжнародний день музеїв 18 травня частина родин Героїв Небесної сотні та громадських активістів провели на Алеї свій брифінг: серед іншого, вони заявили про необхідність зберегти Алею та вулицю Інститутську в автентичному виді для завершення усіх слідчих експериментів у розслідуванні убивств людей 18-20 лютого 2014 року.

Учасники акції встановили на Алеї таблички з написами «Проводяться слідчі дії», «Місце злочину. Заборонено змінювати обстановку», «Місце злочину. Заборонено встановлювати паркани» та «Місце злочину. Заборонено проводити будівельні роботи».

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«Просимо громадськість підтримати нас у тому, щоб вулиця залишалась такою, якою вона є, для того, щоб усі факти вбивств були розслідувані, а люди, винні у вбивствах, були покарані», – звернулась до журналістів Ірина Плеханова, мати загиблого Олександра Плеханова. Син загиблого Василя Аксеніна – Юрій Аксенін – додав: родини Героїв Небесної сотні виступають не проти увіковічнення їхньої пам’яті, але найголовніше – покарати винних у вбивствах їхніх рідних.

Найголовніше – покарати винних у вбивствах наших рідних

Голова громадської організації «Родина Героїв Небесної сотні» Володимир Бондарчук у розмові з Радіо Свобода зазначив, що має чимало питань до представників ГПУ, одне з яких – чому слідчі експерименти вони розпочали лише у липні 2018 року, через більш як чотири роки після розстрілів майданівців. Відповіді на це питання Бондарчук не отримав дотепер.

Колектив музею Майдану у своїй заяві наголосив, серед іншого, що «ніколи не ігнорував потреби слідства», якщо (коли) слідчі звертались до музейників; «ніколи не уникаємо спілкування, ініціюємо зустрічі, проводимо прес-конференції й обговорення».

«Поява Музею, спорудження меморіалу, наша щоденна діяльність зі збереження пам’яті та популяризації цінностей Майдану – це реалізація запиту суспільства на таку установу і таку діяльність», – наголошують працівники музею та його директор Ігор Пошивайло.

Керівник управління спецрозслідувань Сергій Горбатюк оскаржує дозвіл на початок підготовчих робіт: ГПУ подала апеляцію на рішення про відмову у накладанні арешту на ділянку вулиці Інститутської (Алеї Героїв Небесної сотні) з метою збереження обстановки для проведення слідчих дій. Засідання суду відбудеться 5 червня. Раніше у розмові з Радіо Свобода Горбатюк наголосив: «ландшафт вулиці Інститутської до вироку у справі Небесної сотні змінювати не варто».