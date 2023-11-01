Військові попередили про ракетну небезпеку на півдні України

У Повітряних силах ЗСУ ввечері 1 листопада жителів південних регіонів України попередили про ракетну небезпеку.

«Херсонська та Миколаївська області – ракетна небезпека», – йдеться в повідомленні Повітряних сил.

У цих областях наразі триває повітряна тривога.

Сьогодні вранці російська авіація випустила ракети по Одеській області. Над морем було збито дві російські Х-59.

Росія атакувала українську критичну інфраструктуру та військові об’єкти у ніч на 1 листопада. Як повідомили Повітряні сили, протиповітряна оборона збила 18 із 20 ударних дронів Shahed-136/131, а також керовану авіаційну ракету Х-59.