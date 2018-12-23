Неділя на Донбасі минає без обстрілів – штаб ООС

Штаб української воєнної операції на Донбасі повідомляє про відсутність обстрілів з боку сепаратистів станом на 18:00.

Тим часом, угруповання «ДНР» заявило, що українська сторона обстріляла їхні позиції поблизу сіл Жабичево та Веселе на околицях Донецька. Угруповання «ЛНР» у свою чергу заявило 23 грудня про чотири обстріли їхніх позицій (але невідомо, за який саме період доби вони рахують своє зведення).

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі домовилася про чергове перемир’я, починаючи з опівночі 29 серпня. Рішення ухвалили у зв’язку з початком навчального року. Однак в перші ж години ОБСЄ зафіксувала порушення домовленостей.

Раніше схожі режими тиші також не дотримувалися, сторони звинувачували в порушеннях одна одну.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України від квітня 2014 року в регіоні, за даними ООН, загинули понад 10 тисяч людей станом на кінець 2017 року – відтоді нових даних не оголошували.