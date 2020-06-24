Калинівський ринок у Чернівцях частково підтоплений – мерія

У Чернівецькій міській раді повідомили, що місцевий Калинівський ринок частково підтоплений в результаті негоди.

«На Калинівському ринку підтоплено три ряди І сектору», – йдеться в повідомленні з посиланням на адміністрацію ринку.

Повідомляється, зо адміністрація та працівники ринку працюють в посиленому режимі та в разі необхідності допомагають підприємцям.

Водночас на іншому ринку в місті «Добробут» ситуація контрольована, підтоплень торгових місць наразі немає, повідомили в міськраді.

Напередодні у ДСНС не виключали затоплення автомобiльної дороги та ринку «Добробут» і початкового затоплення Калинiвського ринку у Чернівцях через максимальне підвищення рівня води у річці Прут.​

За ранковими зведеннями від ДСНС, у Чернівецькій області, що опинилася в числі найбільш постраждалих через негоду, залишаються підтопленими 15 населених пунктів. З підтоплених житлових будинків врятували 60 людей, у тому числі 11 дітей, відселили 101 особу. Також у Чернівецькій області через паводок без газопостачання залишились 5,5 тисяч споживачів у 18 населених пунктах.