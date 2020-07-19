ДСНС попередила про можливе підвищення рівнів води в західних областях

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про можливе підвищення рівнів води в західних областях.

«Протягом другої половини дня 19 липня та першої половини ночi 20 липня в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: на малих водотоках та в верхiв’ях рiчок Закарпатської області швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 0,8 метра; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах», – заявили в ДСНС.

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях очікують пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1 метр.

За даними рятувальників, у Волинській області на річці Прип’ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв.