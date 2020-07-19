Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
19 липня 2020, Київ 18:49
Новини | Події

ДСНС попередила про можливе підвищення рівнів води в західних областях

Ліквідація наслідків негоди на заході України, червень 2020 року

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попередила про можливе підвищення рівнів води в західних областях.

«Протягом другої половини дня 19 липня та першої половини ночi 20 липня в мiсцях проходження сильних злив буде вiдбуватися: на малих водотоках та в верхiв’ях рiчок Закарпатської області швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0,3 – 0,8 метра; формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах», – заявили в ДСНС.

На рiчках басейнiв Сяну, Днiстра у Львiвській та Iвано-Франкiвській областях очікують пiдйом рiвнiв води на 0,2 – 1 метр.

За даними рятувальників, у Волинській області на річці Прип’ять в створi поста Рiчиця та на річці Стохiд в створi поста Любешiв.

Наслідки стихії на Прикарпатті і Буковині: сотні евакуйованих, затоплені села і будівлі (фото)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Наслідки стихії на Прикарпатті і Буковині: сотні евакуйованих, затоплені села і будівлі (фото)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG