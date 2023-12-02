Через негоду в Польщі затримуються три потяги «Укрзалізниці»

Через негоду в Польщі затримуються також й українські поїзди, йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Через масові затримки, спричинені негодою в одразу кількох польських воєводствах, наші поїзди №36 Перемишль – Одеса та №54 Перемишль – Київ чекатимуть додаткову годину в Перемишлі», – кажуть у пресслужбі.

При цьому зазначається, що усіх пасажирів, що навіть з урахуванням додаткового часу на пересадку не встигнуть на свій український поїзд, зможуть сісти на ранковий рейс за тими самими ж квитками.

Крім того, поїзд №119/120 Хелм - Київ наразі прямує до Києва із запізненням +1:37.

«Оскільки прибуття очікується напередодні комендантської години, його вже готові зустрічати наші вокзальні стюарди та надані містом автобуси для розвозки пасажирів у супроводі патрульних автівок», –йдеться у повідомленні.

Також в «Укрзалізниці» кажуть, що у цілому з-поміж 84 українських поїздів, тільки три наразі рухаються із затримкою понад одну годину, ситуація контрольована.

Раніше в ДСНС попереджали, що підвищена водність на річках Закарпаття буде утримуватися і 3 грудня.

Крім того, 2 і 3 грудня «на високогiр’ї Закарпатської області та Iвано-Франкiвської області очікується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)», попереджають рятувальники.

Також ДСНС прогнозує, що туман у Києві триватиме протягом дня 2 грудня, видимість обмежена до 200-500 метрів, рівень небезпечності – перший. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Напередодні через негоду водіїв попередили про запровадження обмежень на руху транспорту на деяких автошляхах в Івано-Франківській облаті.