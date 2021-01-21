Немілостівий перепросив онлайн за інцидент, через який позбувся посади

Звільнений з посади заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталій Немілостівий попросив вибачення за інцидент, в епіцентрі якого опинився і через що позбувся урядової посади.

«Шановний Олег Семенович! Прийміть мої вибачення! Моя безвідповідальна поведінка недопустима у цивілізованій країні, якою є сьогоднішня Україна, та не повинна викликати у суспільстві недовіру до уряду та урядовців. З повагою до усіх!», – написав Немілостівий під дописом у фейсбуці свого нині вже екскерівника, голови Мінстратегпрому Олега Уруського.

У тому дописі профільний міністр заявив, що вчинок Немілостівого є «неприйнятним та таким, що підриває авторитет представника виконавчої влади в очах українського народу».

Раніше сьогодні на позачерговому засіданні уряду було ухвалене рішення про звільнення заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості Віталія Немілостівого. Як повідомив прем’єр-міністр денис Шмигаль, – через «неприпустиму поведінку».

В Офісі президента підтвердили, що працівники патрульної поліції «зупинили цю особу за підозрою у водінні в стані сп’яніння».

«Віталій Немілостівий не просто намагався уникнути відповідальності, а й нахабно демонстрував, ніби його статус у виконавчій владі дає йому право на це», – прокоментували в ОПУ.

Віталій Немілостівий став заступником міністра з питань стратегічних галузей промисловості в серпні 2020 року. Раніше у мережі з’явилося відео, на якому людина, схожа на Віталія Немілостівого, у стані, як напідпитку, була затримана патрульними. Коли це сталося, офіційні джерела не вказують, втім користувачі у мережі стверджують, що інцидент мав місце ще наприкінці минулого року.