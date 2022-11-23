Netflix виправив допис про «російського князя» Ярослава Мудрого на запит України – Ткаченко

Стрімінгова компанія Netflix виправила допис про персонажів свого серіалу «Вікінг» із Київської Русі – про це повідомив увечері 22 листопада міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«По ситуації, що склалась з Netflix, коли нашу Русь (сподіваюсь, що випадково і неумисно) сплутали з Росією, а нашого Ярослава Мудрого зробили князем земель Північної Росії, є два висновки: 1. Маємо ще багато роботи в освіченні міжнародної аудиторії про нашу історію; 2. Тісні контакти з партнерами допомагають вирішити ситуації майже миттєво», – повідомив він.

Ткаченко подякував компанії та її регіональному директору Алексу Лонгу.

«Що там в самому серіалі – ще з’ясовуємо. Але сподіваюсь, що надалі таких ситуацій буде все менше», – додав міністр.

Напередодні один із акаунтів Netflix у соцмережах, присвячений серіалу «Вікінги: Вальгалла», оприлюднив перелік персонажів другого сезону. Серед них був князь Ярослав Мудрий, якого в компанії назвали «королем Північної Росії», та «Єлена, донька російського дворянина».

Користувачі соцмереж розкритикували компанію, вказавши на те, що Ярослав був правителем Київської Русі, а Росії як держави не існувало в той час, коли відбуваються події серіалу.

Згодом акаунт виправив описи обох персонажів, вказавши на їхнє походження з Київської Русі, зазначивши, що попередній допис містив неточності.