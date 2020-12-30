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30 грудня 2020, Київ 21:03
Новини | Суспільство

Невідомі облили фарбою меморіал учасникам війни на Донбасі в Києві – Мінветеранів

Міністерство закликало розслідувати випадки наруги над місцями пам’яті

Невідомі облили фарбою пам’ятник учасникам Антитерористичної операції і Операції об’єднаних сил, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.

Йдеться про меморіал поблизу станції метро «Берестейська».

«Мінветеранів засуджує злочинні дії щодо символів боротьби українців за незалежність та територіальну цілісність України, свої громадянські права та європейське майбутнє», – йдеться в повідомленні.

Міністерство закликало розслідувати випадки наруги над місцями пам’яті.

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Поліція наразі не коментувала інцидент.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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