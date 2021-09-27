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Blue Origin оголосила дату наступного туристичного космічного польоту

У липні Безос вперше вилетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard

Компанія Blue Origin, яка належить американському мільярдеру Джеффу Безосу, 27 вересня оголосила дату наступного туристичного космічного польоту.

Наступна місія стартує 12 жовтня. Ракета стартуватиме з пускового майданчика у Західному Техасі о 15:30 за Києвом.

На борту корабля New Shepard, зокрема, перебуватимуть, доктор Кріс Бошуейзен, колишній інженер НАСА та співзасновник Planet Labs, та Ген де Вріс, заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata.

Двох інших астронавтів компанія обіцяє оголосити найближчим часом.

У липні американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше вилетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії Blue Origin. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.

Екіпаж з чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard з вертикальним зльотом та посадкою.

Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.

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