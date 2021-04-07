У 2020 році за незаконне полювання притягнули до відповідальності 1 199 людей – Держекоінспекція

У 2020 році за незаконне полювання притягнули до відповідальності 1119 людей, у 2021 – 284. Такі дані навели у Державній екологічній інспекції України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Обсяг незаконного полювання зафіксованого в Україні у 2020 році – 21 тварина, а в 2021 році – 11 тварин», – мовиться в повідомленні.

У Держекоінспекції розповіли, що обсяг незаконного вилову риби зафіксованого в Україні у 2020 році – 6522,7 кілограма, а в 2021 році – 698 кілограмів. До відповідальності за незаконний вилов риби у 2020 році притягнули 3713 осіб, а в 2021 році – 877 особи.

«Зафіксований обсяг незаконного збору рослин, які занесені до Червоної книги в Україні у 2020 році – 12795 штук, а в 2021 році –1740 штук. Зафіксований обсяг незаконного полювання на тварин, які занесені до Червоної книги в Україні у 2020 році – 8 тварин, а в 2021 році не зафіксовано фактів незаконного полювання», – додали в інспекції.

У 2020 році в Україні у порушників природоохоронного законодавства вилучили 142,6 тонни водних біоресурсів. У Держрибагентстві зазначили, що у 2020 році викрили 46,5 тисячі порушень рибоохоронного законодавства, а за перші два місяці 2021 – понад сім тисяч порушень.