У 2020 в Україні незаконно виловили 142,6 тонни водних ресурсів – Держрибагентство

У 2020 році в Україні у порушників природоохоронного законодавства вилучили 142,6 тонни водних біоресурсів. Про це повідомили у Державному агентстві рибного господарства України у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Обсяги водних біоресурсів, вилучених у 2020 році склали 142,2 тонни ( з них 36,9 тонни із знарядь лову, власник яких не встановлений). За два місяці 2021 року вилучено 16,4 тонни незаконно добутих водних біоресурсів (із знарядь лову, власник яких не встановлений – 4,97 тонни)», – мовиться в повідомленні.

В Держрибагентстві зазначили, що у 2020 році викрили 46,5 тисячі порушень рибоохоронного законодавства, а за перші два місяці 2021 – понад сім тисяч порушень.

Відповідно до закону, водні біоресурси – сукупність водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, водорості та інші водні рослини.

В асоціації рибалок України повідомили, що з першого квітня 2021 року розпочинається нерестова заборона на вилов водних біоресурсів.

«Під час нересту дозволено аматорська риболовля, але тільки з берега в світлий час доби в межах населеного пункту там, де немає природних нерестовищ, і тільки 1 вудкою з одним гачком або спінінгом, при дотриманні норм вилову - до трьох кілограм в день на людину. Риболовля в природних нерестовищах категорично заборонена», – заявив голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

В асоціації додали, що з першого квітня в ряді областей встановлено заборону на вилов раків.

«Щодня з наших водойм браконьєри виловлюють понад 400 тонн риби. Тіньовий рибний ринок оцінюється в 4-5 мільярда гривень», – зазначили в асоціації рибалок.

За неофіційними даними незаконний вилов вже більше офіційного і становить 80-90 тисяч тонн риби на рік, зауважили в асоціації.