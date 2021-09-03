Гравці НХЛ зможуть зіграти на зимовій Олімпіаді 2022 року

Гравці найсильнішої хокейної ліги світу, Національної хокейної ліги (НХЛ), зможуть взяти участь у хокейному турнірі зимової Олімпіади, яка відбудеться у Пекіні у 2022 році. Відповідну угоду уклали Асоціація гравців НХЛ та Національна хокейна ліга з Міжнародною федерацією хокею з шайбою.

Угода передбачає перерву у регулярному чемпіонаті НХЛ в сезоні 2021/2022.

Згідно досягнутих домовленостей, участь гравців у Олімпіаді можуть скасувати, якщо Ліга або Асоціація гравців вирішить, що загроза COVID-19 робить їхню присутність на Іграх недоцільною або небезпечною.

У зимовій Олімпіаді 2018 року гравці НХЛ участі не брали, оскільки проти цього виступили більшість клубів Ліги.