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08 серпня 2020, Київ 22:27
Новини | Суспільство

Національний художній музей закривається через обвал портика

За оцінкою Олександра Ткаченка, на ремонт будівлі НХМУ потрібно 68 мільйонів гривень

Національний художній музей тимчасово зупиняє роботу через обвал портика. Про це повідомив сам заклад, а також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, кошти на ремонт має виділити Кабінет міністрів.

«Також звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще декількох об’єктів, аби запобігти подібним випадкам. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість старту проєкту «Велика реставрація» для нашої країни», – заявив міністр.

За його оцінкою, на ремонт лише будівлі НХМУ потрібно 68 мільйонів гривень, з них до кінця року треба виділити 30 мільйонів.

«Серед першочергових робіт: ремонт портику, який руйнується, встановлення риштувань та скульптурна група «Аполлон і музи». Процедуру оформлення коштів запустимо вже з понеділка, 10 серпня», – анонсував він.

Пресслужба НХМУ повідомила про закриття музею від 8 серпня.

Національний художній музей України розташований в центрі Києва, на вулиці Грушевського. Будівлю звели за проєктом Петра Бойцова, доопрацьованим Владиславом Городецьким, наприкінці 19 століття. Заснування музею частково фондувала родина меценатів Терещенків.

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