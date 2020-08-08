Національний художній музей закривається через обвал портика

Національний художній музей тимчасово зупиняє роботу через обвал портика. Про це повідомив сам заклад, а також міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

За словами Ткаченка, кошти на ремонт має виділити Кабінет міністрів.

«Також звернемося з пропозиціями щодо фінансування ще декількох об’єктів, аби запобігти подібним випадкам. Ця ситуація вкотре підкреслює важливість старту проєкту «Велика реставрація» для нашої країни», – заявив міністр.

За його оцінкою, на ремонт лише будівлі НХМУ потрібно 68 мільйонів гривень, з них до кінця року треба виділити 30 мільйонів.

«Серед першочергових робіт: ремонт портику, який руйнується, встановлення риштувань та скульптурна група «Аполлон і музи». Процедуру оформлення коштів запустимо вже з понеділка, 10 серпня», – анонсував він.

Пресслужба НХМУ повідомила про закриття музею від 8 серпня.

Національний художній музей України розташований в центрі Києва, на вулиці Грушевського. Будівлю звели за проєктом Петра Бойцова, доопрацьованим Владиславом Городецьким, наприкінці 19 століття. Заснування музею частково фондувала родина меценатів Терещенків.