Ткаченко анонсував «відновлення цифрової спроможності» міністерства культури

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода повідомив, що мінкульт збирається «оновити цифрову спроможність міністерства».

За словами міністра, у відомстві планують створити єдину онлайн платформу, де розмістять усі українські культурні продукти, як то українські вистави чи фільми, для загального доступу.

«Не існує сайту, на якому можна зайти і подивитися ті прекрасні відео, які я вже бачив, які існують в наших ансамблів, записи театрів тощо. Ми хочемо це створити (онлайн платформу – ред.), щоб тицьнувши одну кнопочку, можна було побачити все те, що має бути надбанням для громадськості. Крім технічного питання, потрібно вирішити ще питання авторських прав, і я сподіваюся, що в недалекому майбутньому такий ресурс буде створений», – сказав Ткаченко.

За словами Олександра Ткаченка, на такій платформі також можуть бути розміщені українські фільми, котрі виготовлялися за державні гроші.

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