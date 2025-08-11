Повітряні сили ЗСУ: війська РФ вночі атакували 71 БпЛА, є влучання на шести локаціях

Українські військові знешкодили 59 БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів, якими вночі атакувала Росія, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Військові зафіксували влучання 12 БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих (уламки) на одній локації.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч на 11 серпня (із 20:30 10 серпня) противник атакував 71 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – РФ.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.