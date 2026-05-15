Нідерланди обрали місце, де буде відбуватися трибунал щодо РФ

Нідерланди визначили місце у Гаазі, де планують розмістити першу фазу спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Про це заявила заступниця міністра з питань європейської співпраці Нідерландів Гелен Баккер під час засідання Комітету міністрів Ради Європи у Кишиневі, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода.

«Ми вже визначили відповідне місце в міжнародній зоні Гааги», – заявила Баккер, коментуючи підготовку до запуску так званої «скелетної фази» трибуналу.

Водночас точну локацію поки не розголошують.

«Оскільки ми все ще працюємо над низкою питань – таких як безпека, юридичні та фінансові аспекти – точне місце буде оголошено пізніше», – додала Баккер.

За словами представниці Нідерландів, мерія Гааги вже офіційно висловила підтримку створенню трибуналу та подальшим крокам до його повноцінного запуску.

Раніше Нідерланди погодилися прийняти початкову фазу роботи трибуналу, який має судити вище керівництво РФ за злочин агресії проти України. Саме у Гаазі планують сформувати адміністрацію суду, обрати суддів та прокурора, а також запустити перші процедурні механізми.

Водночас, восени 2025 року процес роботи над трибуналом сповільнився, оскільки Гаага вийшла з пропозицією побудувати новий суперзахищений ізолятор для Путіна вартістю 70 млн євро, що викликало занепокоєння у низки країн, особливо великих донорів, повідомляли Радіо Свобода чиновники з Ради Європи.

У квітні посол України в Нідерландах Андрій Костін повідомив про вихід із застою роботи над трибуналом.

15 травня у Кишиневі схвалили чергове рішення для запуску спецтрибуналу: 36 держав та Європейський Союз офіційно заявили про намір приєднатися до Розширеної часткової угоди про створення трибуналу.

«Сьогодні ми пройшли точку неповернення. Спеціальний трибунал стає юридичною реальністю», – заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час церемої підписання угоди.



