Нігерія: викрадених бойовиками школярок вдалося визволити – влада

Викрадених зі школи на півночі Нігерії дівчаток звільнили з полону бойовиків, місцева влада надала їм тимчасовий притулок. Про це повідомив губернатор штату Замфара Белло Матавалле.

Як розповів кореспондент агентства AFP, він бачив сотні дівчат у хіджабах, які зібралися біля будівлі уряду провінції.

Спочатку влада заявляла, що бойовики викрали 317 дівчат з державної середньої школи. Втім, Матавалле стверджує, що загалом викрали 279 школярок, і всі вони повернулися.

Викрадення школярів бойовиками не рідкість у Нігерії.

Влада постійно заперечує, що виплачує їм викуп за дітей. Однак президент Нігерії Мохаммаду Бухарі у зверненні 26 лютого закликав владу штатів «переглянути свою політику щодо винагородження бандитів грошима та транспортом, попереджаючи, що ця політика може стати повернутися катастрофою».