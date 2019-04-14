У ніч на 15 квітня очікуються заморозки – ДСНС

У ніч на понеділок, 15 квітня, у низці регіонів України очікуються заморозки. Про це попередили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«15 квітня у західних, Житомирській, у Київській областях сильні заморозки у повітрі 0-3 градуси, (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий), у Чернігівській та Сумській областях заморозки на поверхні ґрунту 0-5 градусів (І рівень небезпечності, жовтий)», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні вночі у Києві очікуються заморозки до 2 градусів морозу.