На вихідних в Україні очікується до +20 градусів – Гідрометцентр

В Україні найближчими вихідними очікується тепла погода, до 20 градусів на заході. Про це повідомляє Гідрометцентр.

6 квітня вночі від 3 градусів тепла до 2-х морозу, на заході до +6 градусів. Вдень прогнозують підвищення температури до 12-17 градусів тепла, на Закарпатті – 18-20 градусів.

7 квітня очікується вночі 2-6 градусів тепла, вдень – 14-17 градусів, на Закарпатті до +20. Синоптики прогнозують дощі у західних областях України.

Очікується, що через високу температуру повітря опалювальний сезон в Києві завершиться 6 квітня.