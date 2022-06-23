Корпорація Nike повністю йде з Росії

Американський виробник спортивного взуття й одягу Nike 23 червня заявив про намір повністю піти з російського ринку, повідомляє Reuters.

«Nike ухвалила рішення залишити російський ринок. Нашим пріоритетом є забезпечення повної підтримки наших співробітників у той час, як ми відповідально скорочуватимемо наші операції протягом найближчих місяців», – цитує агентство повідомлення компанії.

На початку березня, після повномасштабного російського вторгнення в Україну, Nike призупинила продаж у російському інтернет-магазині, а через кілька днів вирішила тимчасово закрити всі магазини в Росії.

25 травня Nike не продовжила франчайзингову угоду з Inventive Retail Group (IRG), якій належить найбільша в країні мережа магазинів американського рітейлера.

Раніше про вихід із російського ринку оголосили компанія IKEA, мережа готелів Marriott, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s, бренди Chanel, Marks&Spencer і багато інших – сотні міжнародних компаній.