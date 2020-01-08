ДТП за участі автобуса в Нікополі: одна людина загинула, від 10 до 33 постраждали

Одна людина загинула, понад 10 постраждали унаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Нікополі на Дніпропетровщині, повідомили Радіо Свобода в обласній поліції

На дорозі зіштовхнулися три автомобілі – пасажирський автобус і два легкові автомобілі Daewoo Nexia та Chevrolet Aveo.

Дані відомств щодо числа постраждалих різняться. За інформацією ДСНС в області, травмувалися 10 людей, за даними поліції – 12. Водночас в міській лікарні №1 Нікополя поінформували про 33 потерпілих.

Як повідомила Радіо Свобода генеральна директорка нікопольської міської лікарні №1 Олена Соломаха, наразі в стаціонарі лікарні перебуває 13 постраждалих. Їхній стан оцінюють як середнього ступеню тяжкості.

За її словами, решта потерпілих перебуває на амбулаторному лікуванні.

За попередніми даними, автобус, який потрапив у ДТП, перевозив робітників заводу на зміну.

Поліція відкрила справу через порушення правил дорожнього руху.

За даними патрульної поліції, за 11 місяців 2019 року сталося 144 760 дорожньо-транспортних пригод, у них загинуло 3 080 людей, отримало травми 29 616 людей.