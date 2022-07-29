Вночі російські війська вдарили з «Градів» по Нікополю, випустили понад 40 снарядів – Резніченко

Вночі російські військові вдарили з «Градів» по Нікополю Дніпропетровської області, випустивши понад 40 снарядів, повідомив у Telegram голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Вночі ворог ударив по Нікопольському та Криворізькому районах. По Нікополю російська армія поцілила з «Градів». Свідомо стріляли по житловому кварталу. Скерували туди понад 40 реактивних снарядів. Пошкоджені 6 приватних будинків та господарчі споруди. Зачепило лінію електропередач. Кілька тисяч нікопольчан приватного сектору залишилися без світла. На місці працюють аварійні бригади електриків. Попередньо, люди не постраждали», – повідомив Резніченко.

За його словами, у місцях обстрілів розкидані уламки реактивних снарядів – там працюють фахівці ДСНС.

Крім того, у Криворізькому районі армія РФ зі ствольної артилерії обстріляла Зеленодольську громаду. За словами Резніченка, минулося без жертв та руйнувань.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію», а також «захист людей від геноциду».