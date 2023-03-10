Двоє людей загинули через російський обстріл Нікопольщини – ОВА

Двоє людей загинули, ще троє – поранені 10 березня внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами Червоногригорівської громади, що на Нікопольщині, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Загинули двоє чоловіків – 32 та 41 року. Ще троє – поранені. Їм 42, 52 і 57 років. У громаді ворог понівечив транспортне підприємство. Пошкодженi триповерхівка та сім приватних будинків. А ще – господарські споруди, гараж, авто й лінії електропередач», – написав Лисак у телеграмі.

Він додав, що наслідки атак ще уточнюють.

Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.