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Через російські обстріли в Нікополі пошкоджене промислове підприємство – Лисак

Наслідки російських обстрілів, фото ілюстративне

Через чергові російські обстріли в Нікополі пошкоджене промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Сьогоднi під обстрілами знову була багатостраждальна Нікопольщина. Ворог накривав артилерійським вогнем та атакував з безпілотника. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджене промислове підприємство, 2 будинки та стільки ж господарських споруд. Побитий газогін», – написав він у телеграмі.

Люди не постраждали.

Також через російські атаки у Марганецькій громаді пошкоджені приватний дім та авто, додав Лисак.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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