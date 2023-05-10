Через російські обстріли в Нікополі пошкоджене промислове підприємство – Лисак

Через чергові російські обстріли в Нікополі пошкоджене промислове підприємство, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.



«Сьогоднi під обстрілами знову була багатостраждальна Нікопольщина. Ворог накривав артилерійським вогнем та атакував з безпілотника. Люди не постраждали. У Нікополі пошкоджене промислове підприємство, 2 будинки та стільки ж господарських споруд. Побитий газогін», – написав він у телеграмі.



Люди не постраждали.



Також через російські атаки у Марганецькій громаді пошкоджені приватний дім та авто, додав Лисак.

Російські війська регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікополь.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.