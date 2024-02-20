Троє людей поранені через російські обстріли в Нікопольському районі – влада

Троє людей поранені 20 лютого в Нікопольському районі внаслідок російських обстрілів, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ворог атакував райцентр і Червоногригорівську громаду. 87-річна жінка отримала серйозне поранення руки. Вона – «важка». Лікарі роблять все можливе. У стані середньої тяжкості ушпиталили 41-річного чоловіка. Ще один – 59 років – лікуватиметься вдома», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, внаслідок обстрілів були пошкоджені автомобілі, приватні будинки, комунікації.

Нікополь вже майже два роки перебуває фактично на лінії фронту, якою стала річка Дніпро, і регулярно зазнає російських обстрілів.