ОВА: 16-річний хлопець загинув через російський удар по Нікопольщині

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу вранці 9 березня загинув 16-річний хлопець, ще один, 22-річний, перебуває в лікарні в тяжкому стані, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Це наслідки ранкового удару росіян по Червоногригорівській громаді, що на Нікопольщині. Окупанти обстріляли її з артилерії. Пошкоджені приватний будинок, господарська споруда, лінія електропередач і газогін», – написав Лисак у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони, зокрема Нікопольщину. Як правило, регіон атакують з артилерії і дронами-камікадзе.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

Станом на 21 лютого в ООН підтвердили, що внаслідок майже дворічного повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 10 582 людей, ще 19 875 поранені. В організації припускають, що реальна кількість втрат серед цивільних осіб є набагато вищою.