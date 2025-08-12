На Нікопольщині внаслідок ударів РФ постраждала 65-річна жінка – ОВА

У Нікопольському районі на Дніпропетровщині внаслідок російських ударів постраждала 65-річна жінка, повідомив 12 серпня очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. За його словами, вона лікуватиметься амбулаторно.

Як повідомив голова ОВА, російські сили атакували Нікопольщину артилерією і FPV-дронами.

«Під ударом були райцентр, Марганецька, Мирівська, Червоногригорівська, Покровська громади. Зруйнована господарська споруда. Побиті чотири приватні будинки, ще три – зайнялися. Вогонь рятувальники вгамували. Понівечені фермерське господарство, автобус і авто», – написав Лисак у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.