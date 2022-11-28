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«Гради» та важка артилерія. Влада повідомила про нічні обстріли Дніпропетровщини

Війська РФ обстріляли Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську громади. Фото ілюстративне

Російські війська вночі обстрілювали Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

«Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина…Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів», – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок цих атак постраждалих немає.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.

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