«Гради» та важка артилерія. Влада повідомила про нічні обстріли Дніпропетровщини

Російські війська вночі обстрілювали Нікопольський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Усю ніч від ворожих ударів потерпала Нікопольщина…Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади – Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську. У мирні населені пункти прилетіли понад 30 снарядів», – написав він у телеграмі.

За його словами, внаслідок цих атак постраждалих немає.

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Російські війська з різних видів озброєння регулярно обстрілюють Дніпропетровщину, зокрема Нікопольський, Криворізький та Синельниківський райони.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.