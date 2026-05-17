У Німечині знайшли авіабомбу часів Другої світової війни, людей евакуювали

Близько 30 тисяч людей евакуювали із німецького міста Пфорцхайм після виявлення нерозірваної авіабомби часів Другої світової війни, повідомила поліція 17 травня.

За даними місцевої влади, бомбу вагою 1,8 тонни знайшли під час будівельних робіт у східній частині міста, розташованого приблизно за 40 кілометрів на північний захід від Штутгарта.

Йдеться про авіабомбу типу HC-4000, яка містить приблизно 1,35 тонни вибухової речовини. Її планують знешкодити найближчим часом.

Поліція повідомила, що рятувальники перевіряють, чи всі мешканці залишили зону евакуації радіусом 1,5 кілометра. Частина центру міста потрапила до зони обмежень, також порушена робота громадського транспорту.

У міській адміністрації раніше заявляли, що бомба не становить «безпосередньої загрози» для населення.

У Німеччині й досі регулярно знаходять нерозірвані боєприпаси часів Другої світової війни, хоча від її завершення минуло понад 80 років.