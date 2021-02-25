Громадянина Німеччини звинуватили у шпигунстві на користь Росії

Громадянину Німеччини висунули звинувачення у передачі планів будівлі парламенту російським спецслужбам. Про це повідомила 25 лютого німецька прокуратура.

Підозрюваний, громадянин Німеччини на ім’я Єнс Ф., працював в компанії, з якою Бундестаг неодноразово укладав контракти на проведення регулярних перевірок електричного обладнання в приміщеннях парламенту.

Як пояснили федеральні прокурори, це дало змогу підозрюваному отримати доступ до файлів PDF з планами поверхів парламенту.

Слідство вважає, що влітку 2017 року він вирішив передати інформацію російським спецслужбам.

«Для цього він підготував носій даних з відповідними файлами PDF і відправив його співробітникові російського посольства в Берліні, який в основному працює на ГРУ», – заявили прокурори.

Інцидент стався на фоні ускладнення стосунків між Берліном та Москвою через справу російського опозиціонера Олексія Навального.