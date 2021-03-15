Владна партія Німеччини зазнала поразки на виборах у двох федеральних землях

Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлерки Німеччини Анґели Меркель зазнав 14 березня поразки на виборах у двох федеральних землях. Це може вплинути і на наступну кампанію, результатом якої стане обрання голови уряду Німеччини замість Меркель, яка оголосила про завершення політичної кар’єри.

За попередніми офіційними результатами, підтримка правоцентристської ХДС впала до 24,1% в південно-західній землі Баден-Вюртемберґ та до 27,7% в сусідній землі Рейнланд-Пфальц. Результати стали найгіршими за весь час для ХДС у цих землях.

Ці показники віддзеркалили зростання невдоволення, нерозуміння та нетерпіння виборців щодо дій влади під час коронавірусної кризи, заявив генеральний секретар ХДС Пауль Зіємяк.

У землі Рейнланд-Пфальц перемогли соціал-демократи, у Баден-Вюртемберзі – «зелені».

В обох землях ультраправа «Альтернатива для Німеччини» (AfD, депутати з якої на запрошення Москви відвідували окупований український Крим) показала гірші показники, ніж у 2016 році, але все ж набрала близько 10% голосів. Усі інші партії відмовилися об’єднуватися з AfD в урядовій коаліції.