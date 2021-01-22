Зеленський поспілкувався з новообраним головою правлячої партії Німеччини – ОП

Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову з новообраним головою Християнсько-демократичного союзу Німеччини Арміном Лашетом, повідомляє Офіс президента 22 січня.

Як стверджують у ОП, Зеленський став першим закордонним лідером, який поспілкувався з новим лідером ХДС, колишня очільниця якої Анґела Меркель наразі є канцлеркою Німеччини.

За повідомленням, Лашет, поміж іншого, висловив співчуття через пожежу в Харкові, яка призвела до загибелі 15 людей.

«Новий лідер ХДС наголосив, що Україна може покладатися на спадкоємність політики Німеччини. Володимир Зеленський висловив щиру подяку за це й зауважив, що це дуже важливо для українців, особливо в питанні досягнення миру на Донбасі», – йдеться в заяві Офісу.

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Крім того, співрозмовники домовилися розвивати співпрацю між Україною та федеральною землею Північний Рейн-Вестфалія, яку наразі очолює Лашет.

«Північний Рейн-Вестфалія – найпотужніша в економічному плані федеральна земля Німеччини. Тому особливо радий активному розвитку співробітництва між Україною та очолюваною вами федеральною землею», – йдеться в цитаті Зеленського, яку наводить пресслужба.

Також президент запросив Арміна Лашета до України.

Армін Лашет очолив консервативну німецьку партію «Християнсько-демократичний союз» 16 січня.