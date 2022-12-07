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У Німеччині затримали учасників праворадикального руху за підготовку держперевороту

За даними медіа, обшуки пройшли в низці міст, зокрема, в Берліні

У Німеччині пройшла масштабна операція проти так званих «рейхсбюргерів» – учасників праворадикального руху, які не визнають існування Федеративної республіки Німеччина. Про це повідомляють західні медіа з посиланням Федеральну прокуратуру Німеччини.

За підозрою в приналежності до правоекстремістського середовища затримали щонайменше 25 осіб.

За даними слідства, «рейхсбюргери» планували повалити конституційну владу в країні.

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«З ранку сьогодні триває масштабна антитерористична операція. Федеральна прокуратура розслідує терористичну мережу з числа «рейхсбюргерів». Є підозра, що планувався збройний напад на конституційні органи», – повідомив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

Як повідомила Федеральна прокуратура, арешти «рейхсбюргерів» проводилися на підставі ордерів, виданих слідчими суддями палати Федерального суду. Усі затримані є німецькими громадянами. За даними медіа, обшуки пройшли в низці міст, зокрема, в Берліні.

«Рейхсбюргери» не визнають ФРН і вважають себе громадянами «Німецького рейху». Вони виготовляють альтернативні посвідчення та водійські права неіснуючої імперії. Рух виник у 1980-х роках. У 2017 році в Німеччині було понад 16 000 його прихильників.

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