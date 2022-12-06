Німецька компанія RWE позивається до російського «Газпрому»

Німецька енергетична компанія RWE повідомила 6 грудня, що позивається проти російського «Газпрому» через припинення постачання газу. Це остання німецька компанія, яка вдалася до такого кроку після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

У 2022 році «Газпром» поступово скорочував постачання до Німеччини, що спричинило стрімке зростання цін на енергоносії.

Минулого тижня німецький енергетичний гігант Uniper заявив, що вимагає від «Газпрому» відшкодування збитків у міжнародному трибуналі, оскільки нездатність російської компанії постачати газ коштувала їм мільярди євро.

Речниця RWE підтвердила агенції France-Presse, що компанія також діє у схожий спосіб, але відмовилася надати додаткові подробиці.

Нездатність «Газпрому» забезпечити контрактні поставки призвела до того, що німецькі компанії, які залежали від російських енергоносіїв, змушені були купувати газ на світових ринках за значно вищими цінами.

Щоденна фінансова газета Handelsblatt повідомила, що збитки, яких зазнала RWE (приблизно один мільярд євро), ймовірно, є нижчими, ніж втрати Uniper.

У Uniper були набагато більші за обсягом контракти, а втрати від припинення поставок склали 11,6 мільярда євро. «Газпром» відкидає претензії Uniper. Компанія, яка є найбільшим імпортером газу в Німеччині, домовилася про націоналізацію після того, як різке скорочення поставок Росією поставило її на межу банкрутства.

Вона повідомила про чистий збиток у 40 мільярдів євро за перші девʼять місяців року, що є одним із найбільших збитків в історії німецьких компаній.