Німеччина здійснила масову висилку російських дипломатів

Міністерство закордонних справ Росії повідомило, що влада Німеччини вирішила масово вислати з країни російських дипломатів. Заява опублікована на сайті відомства 22 квітня.

У відповідь Москва оголосила про «дзеркальну» висилку з Росії німецьких дипломатів, а також про суттєве обмеження максимальної кількості співробітників німецьких дипломатичних представництв у Росії. Згідно з заявою, послу Німеччини Ґезі Андреасу фон Ґайру офіційно повідомили про рішення відомства ще 5 квітня.

У березні видання Focus писало, що Німеччина розглядає можливість висилки із країни понад 30 російських дипломатів. За даними ЗМІ, німецькі органи безпеки дійшли висновку, що представники Росії можуть використати свій дипломатичний імунітет для вербування інформаторів з метою саботажу чи поширення дезінформації.

У квітні 2022 року Німеччина оголосила персонами нон ґрата 40 російських дипломатів, у відповідь Росія вислала 40 німецьких дипломатів.