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Новини | Міжнародні

«Залізний купол» із Німеччини захистить Словаччину

Прапор Словаччини, фото ілюстративне

Дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Mantis подарує Словаччині Німеччина. Як повідомило міністерство оборони Словацької Республіки, договір підписали керівник у справах обороноздатності міністерства оборони Словаччини Далібор Паволка і його колега з міністерства оборони Німеччини Томас Франкенберґер.

За повідомленням, система протиповітряної оборони Mantis «посилить захист нашого східного кордону з Україною, який забезпечують національні й союзницькі засоби».

Дві системи Mantis, які безоплатно передаcть Німеччина, «є наслідком позитивної реакції союзників щодо нашого відповідального партнерства і тривалої, невтомної заанґажованості на користь національної й колективної безпеки», наголосило словацьке міністерство оборони.

Система протиповітряної оборони Mantis є стаціонарною, повністю автоматизованою збройною системою, призначеною для безперервного захисту наземних об’єктів (наприклад, військових баз) перед дією ракет, артилерійських систем, мінометів і безпілотних засобів.

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