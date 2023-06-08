«Залізний купол» із Німеччини захистить Словаччину

Дві системи протиповітряної оборони малого радіусу дії Mantis подарує Словаччині Німеччина. Як повідомило міністерство оборони Словацької Республіки, договір підписали керівник у справах обороноздатності міністерства оборони Словаччини Далібор Паволка і його колега з міністерства оборони Німеччини Томас Франкенберґер.

За повідомленням, система протиповітряної оборони Mantis «посилить захист нашого східного кордону з Україною, який забезпечують національні й союзницькі засоби».

Дві системи Mantis, які безоплатно передаcть Німеччина, «є наслідком позитивної реакції союзників щодо нашого відповідального партнерства і тривалої, невтомної заанґажованості на користь національної й колективної безпеки», наголосило словацьке міністерство оборони.

Система протиповітряної оборони Mantis є стаціонарною, повністю автоматизованою збройною системою, призначеною для безперервного захисту наземних об’єктів (наприклад, військових баз) перед дією ракет, артилерійських систем, мінометів і безпілотних засобів.