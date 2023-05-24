Німеччина закупить танки Leopard і гаубиці на заміну поставлених Україні – ЗМІ

Німеччина закупить 18 танків Leopard-2 і 12 самохідних гаубиць, щоб поповнити запаси, вичерпані поставками в Україну, повідомив агентству Reuters член парламентського бюджетного комітету, який 24 травня схвалив закупівлю.

Замовлення на танки становитиме 525,6 мільйона євро, тоді як гаубиці мають ціну в 190,7 мільйона євро, і всі вони повинні бути поставлені не пізніше ніж 2026 року, йдеться в документах Міністерства фінансів, призначених для парламенту.

План передбачає опцію на закупівлю ще 105 танків приблизно за 2,9 мільярда євро.

За словами посла України в Німеччині Олексія Макеєва, в цілому ця країна з початку 2022 року «допомогла Україні на 17 мільярдів євро і ще 11 закладені на найближчі роки суто на допомогу озброєннями».

Німеччина в травні повідомила про найбільший пакет допомоги Україні на 2,7 мільярда євро. До пакету увійшли, зокрема, 30 танків Leopard, 20 бойових машин піхоти Marder, чотири зенітно-ракетні комплекси, бронемашини, автомобілі, дрони-розвідники та боєприпаси.