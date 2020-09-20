У Німеччині та Іспанії протестують проти антикоронавірусних заходів

На вулиці в містах Німеччини та Іспанії 20 вересня вийшли протестувальники проти заходів для запобігання поширенню коронавірусу. Зокрема кілька тисяч людей зібралися в німецькому Дюссельдорфі та столиці Іспанії Мадриді.

Після послаблення карантину в Європі рівень захворюваності, який до того дещо знизився, знову показав різке зростання.

Іспанська влада заявила, що з 21 вересня запровадить двотижневий суворий карантин в деяких районах Мадриду. Нові заходи поширюються на близько 850 тисяч людей, які живуть переважно в щільно населених, бідних південних районах – тобто 13% населення столиці та її околиць.

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Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчез анонсував посилення карантину 19 вересня збільшенням кількості хворих.

«Ми стривожені даними, які бачимо, адже кількість випадків порівняно з середнім національним показником подвоїлася, а рівень госпіталізації – потроїлася», – заявив Санчез 19 вересня.

Протести відбулися на наступний день після аналогічного заходу в Лондоні, що завершилися сутичками з поліцією.

У серпні 2020 року поліція Берліна затримала 300 осіб під час протестів проти карантинних обмежень, запроваджених у Німеччині через поширення коронавірусу.

За даними Університету Джонса Гопкінса, кількість людей, які захворіли на коронавірусну хворобу COVID-19, у світі сягнула 30,8 мільйона людей. Більшість людей одужує, водночас кількість померлих перевищує 958 тисяч.