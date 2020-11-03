У справі про атаку з ножем в Ніцці заарештовані ще чотири людини

Після нападу з ножем в Ніцці, на півдні Франції, заарештовані ще чотири людини. Про це у вівторок повідомили місцевий телеканал BFM TV та AFP.

У четвер, минулого тижня, нападник з криками «Аллаху Акбар» кинувся з ножем на прихожан в церкві Нотр-Дам. Він убив трьох людей. Це була друга атака у Франції за два тижні, яка, імовірно, має ісламістський слід.

Нападник у Ніцці під час затримання поліцією отримав вогнепальне поранення. Його госпіталізували. Слідство пізніше повідомило, що це 21-річний тунісець Брахім Іссауі, який прибув до Франції місяць тому через італійський острів Лампедуза. Його допит наразі відклали. Як повідомило AFP джерело, близьке до слідства, у тунісця виявився позитивним текст на коронавірус.

За даними Reuters, затриманий залишається в лікарні у критичному стані.

Брахім Іссауі дістався до Європи на човні через Середземне море. Разом з ним на Лампедузу прибули ще близько 400 мігрантів. Як писали італійські ЗМІ, спочатку їх усіх помістили на карантин. 9 жовтня Іссауі опинився у Барі. В Ніццу він приїхав за два дні до нападу у базиліці Нотр-Дам.

У справі відтоді допитали шістьох людей. Раніше повідомлялося про ще одного арештованого – 29-річного тунісця, який прибув на Лампедузу разом з Іссауі.