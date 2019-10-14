Нобелівську премію з економіки вручили за «підходи до боротьби з бідністю»

Лауреатами Нобелівської премії з економіки стали американські економісти Абхіджіт Банерджі і Майкл Кремер і французько-американська дослідниця Естер Дюфло. Про це оголосили у Стокгольмі.

Премію присудили за розробку «експериментальних підходів до боротьби з глобальною бідністю».

Банерджі – уродженець Індії, професор Массачусетського технологічного інституту. Дюфло також працює в цьому інституті, вона дружина Банерджі і його колишня аспірантка. Кремер – науковий консультант в Інституті інновацій для боротьби з бідністю (штат Коннектикут).

Премія з економіки була заснована Банком Швеції і вручається з 1969 року. Офіційно вона називається не Нобелівською премією, а «премією з економіки імені Альфреда Нобеля». Оголошенням її лауреатів офіційно завершується «Нобелівський тиждень».