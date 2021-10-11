Нобелівський тиждень завершить оголошення лауреата премії з економіки

У понеділок, 11 жовтня, оголосять лауреата Нобелівської премії з економіки. Таким чином Нобелівський тиждень буде завершено.

Оголошення має відбутися о 12:45 за київським часом.

Цього року лауреатом Нобелівської премії стала лише одна жінка – філіппінська журналістка Маря Ресса, яка розділила премію миру з російським журналістом Дмитром Муратовим.

Нобель у галузі економіки за всю історію присуджували лише двом жінкам – Елінор Остром у 2009 році та Естер Дуфло у 2019.

Серед потенційних кандидаток на цьогорічну нагороду – американка Енн Кругер, яка була другою особою та недовго очолювала Міжнародний валютний фонд, а також була віцепрезиденткою Світового банку.

Однією з фавориток називають ще одну американку, Клавдію Ґолдін, яка досліджувала питання нерівності та жіночої робочої сили.